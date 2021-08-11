В Ноябрьске организаторы крупного подпольного казино отделались штрафами

Фото: СУ СКР по ЯНАО. У одного из осужденных нашли боеприпасы.

В Ноябрьске будут судить четырех местных жителей, обвиняемых в незаконной организации азартных игр. Кроме того, один их них подозревается в незаконном хранении боеприпасов.

- Было установлено, что осенью 2019 года один из местных жителей, обладая специальными знаниями в этой области, предложил троим приятелям организовать подпольное казино с игровым оборудования, также вместе с ними была еще одна женщина. Согласившись, преступники арендовали помещение на территории промышленной зоны, распределили между собой роли, и запустили игорный бизнес, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

С октября 2019 года по май 2020-ого организаторы заработали около двух миллионов рублей.

Кроме того, при проведении обыска в жилище одного из осужденных, в сейфе были обнаружены патроны для пистолетов.

В итоге три злоумышленника, включая женщину, отделались штрафами. А мужчина, у которого нашли боеприпасы, получил помимо штрафа один год ограничения свободы.