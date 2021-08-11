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Общество11 августа 2021 10:08

Тазовская прокуратура обязала местное сельхозпредприятие убрать за собой свалку отходов

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Тазовская прокуратура обязала местное сельхозпредприятие убрать за собой отходы производства

Тазовская прокуратура обязала местное сельхозпредприятие убрать за собой отходы производства

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура добилась ликвидации свалки, возникшей по вине сельскохозяйственного производственного кооператива с одноименным названием.

- В ходе проверки установлено, что производство незаконно складывало отходы производства в виде металлолома на земельных участках Тазовского района, арендуемых для ведения традиционной хозяйственной деятельности, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что свалки расположены на открытых площадках тундровой местности без необходимых водонепроницаемых и химически стойких покрытий, что негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды.

По выявленным нарушениям руководителю кооператива было внесено представление, оставшееся без изменений. В связи с чем последовало заявление в суд с требованием ликвидировать свалки.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, его исполнение находится на контроле прокуратуры.