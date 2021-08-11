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Происшествия11 августа 2021 9:04

Новоуренгоец едва не скончался от ножевых ранений, полученных во дворе дома

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Новоуренгоец едва не скончался от ножевых ранений, полученных во дворе дома

Новоуренгоец едва не скончался от ножевых ранений, полученных во дворе дома

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Все началось со звонка из приемного отделения больницы, в котором говорилось о мужчине 1984 года рождения с ножевыми ранениями.

- Было установлено, что днем, 7 августа, потерпевший повздорил с неким человеком около подъезда жилого дома. Во время конфликта злоумышленник выхватил нож и нанес обидчику несколько ударов в область живота, грудной клетки и предплечья. После чего он скрылся с места происшествия, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый житель 1992 года рождения.

Сейчас мужчина обвиняется по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.