Надымский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» уличили в нарушении разработки подземных вод

Фото: Ао Ямалкоммунэнерго

Надымский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» уличили в нарушении разработки месторождения подземных вод, необходимых для питьевого и технологического водоснабжения города.

- Установлено, что предприятие ведет добычу воды, не имея согласованной и утвержденной в установленном порядке технической документации на выполнение данного вида работ - проекта водозабора, - рассказали в природоохранной прокуратуре ЯНАО.

По выявленным нарушениям руководителю общества было внесено представление об их устранении, однако ответных действий так и не последовало.

В связи с этим последовало обращение в суд о признании действий АО «Ямалкоммунэнерго» незаконными, а также возложении обязанности обеспечить разработку и утверждение технического проекта на разработку месторождения - проект водозабора.

Решением Надымского городского суда от 9 августа требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.