В Шурышкарском районе собираются увеличить надои молока

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе собираются провести серьезную модернизацию сельскохозяйственного оборудования. Это связано с тем, что молочная продукция пользуется у населения большим спросом.

Сейчас поголовье крупного рогатого скота МСП «Мужевское» находится на летней ферме в пяти километрах от Мужей. На «вольном» выпасе - 73 коровы и один бык.

За месяц удои молока достигли 650 литров в сутки. Дважды в день продукт доставляют в районный центр, где из него делают кефир, творог, сметану и масло.

- Данное производство весьма затратно, но в составе продуктов нет растительных жиров и искусственных ингредиентов, поэтому они получаются экологически чистыми, - рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Также он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об увеличении в следующем году субсидии на производство молока. Однако повышение эффективности сельхозпредприятия будет осуществляться не только за счет выплат, но и путем снижения издержек производства.