В Тарко-Сале нарисовали мурал, посвященный тяжелой работе медиков в пандемию

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале на фасаде здания станции скорой помощи нарисовали мурал, посвященный тяжелой работе медиков в период пандемии. Выполнил работу художник из Екатеринбурга Михаил Измоденов. Он изобразил огромное сердце, на фоне которого врач, сжимая всю силу в кулак, продолжает бороться за пациента с коронавирусом. Чуть позже здесь появится надпись «Спасибо» в знак благодарности за спасенные жизни.

Кстати, в скором времени яркими красками заиграют еще несколько домов и объектов. Так, на ул. Мезенцева, д.1 художник начал наносить изображение маленькой ненки. Также мурал с ямальским колоритом появится и на ул. Таежная, 11. А на резервной емкости для воды уже красуются сочная морошка, черника и брусника.

- Таркосалинцы внимательно следят за ходом работы художника и отмечают, что муралы станут настоящими украшениями улиц и зданий районного центра, - рассказали в администрации Пуровского района.