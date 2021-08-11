Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде началась проверка коммунальных сетей к началу отопительного сезона.

Так, завершается модернизация котельной №35. Она будет обеспечивать теплом дома в районе Комбинат и в строящемся микрорайоне Обдорский.

Кроме того, в этом сезоне отремонтируют 35 объектов на городских котельных, два объекта на ВОС-15 000 и на КОС-7 000. Будет обновлено почти 900 метров сетей водоотведения. Продолжается строительство сетей тепловодоснабжения к школе на 800 мест в микрорайоне Обдорский.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- Сегодня проектируется реконструкция пяти котельных. Город растет, развивается и необходимо предусмотреть увеличение мощностей, - отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

Также проводится замена участка системы водоснабжения по ул. Республики и в районе школы №2. Новые коммуникации - прочные и износоустойчивые.

Всего в этом сезоне будут отремонтированы 2,5 километра сетей теплоснабжения и такой же объем водоснабжения. Более 3 километров сетей водоснабжения реконструируются и строятся на ул. Республики и в микрорайоне Брусничный.

- Работа идет хорошими темпами. Отопительный сезон начнется в сентябре. В первую очередь тепло поступит в социальные и детские учреждения, - добавил градоначальник.