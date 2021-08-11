Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 августа 2021 года: за сутки скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже 34 человека, а за последние судки - пять. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 131 человека, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 947 жителей. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 901 житель, 115 находятся в тяжелом состоянии, 39 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 166 441 летальный исход, выздоровели 5 788 710 человек.

Также напоминаем, что на днях в Новом Уренгое началась диспансеризация переболевшего населения. Обследование проводят специалисты отделение медицинской профилактики городской больницы.