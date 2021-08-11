Погода на Ямале на 11 августа: выглянет солнце

Погода на Ямале на 11 августа. Фото: Вера Зенина

В среду, 11 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +21, ночью +14. Ветер 0-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +16, ночью +10. Ветер 6-13 м/с.

Надым: ясно. Днем +17, ночью +10. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +17, ночью +7. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +17, ночью +10. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +16, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +21, ночью +14. Ветер1-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +18, ночью +10. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.