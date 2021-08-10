В Ноябрьске пенсионеры могут заняться скандинавской ходьбой

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу. Занятия организует физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье» в рамках пилотного проекта «Ямальское долголетие».

- Группа из 40 человек, под руководством опытного тренера, занимается скандинавской ходьбой, фитнесом и суставной гимнастикой. Участникам выдают спортивный инвентарь и брендированные майки, - рассказали в городской администрации.

Проходят занятия на стадионе в понедельник и среду. А в воскресенье организуют мастер-классы по скандинавской ходьбе для новичков. Присоединиться могут все ноябряне серебряного возраста.

Напоминаем, что по инициативе главы города Алексея Романова на стадионе установили кардиотренажеры, чтобы пенсионеры могли комплексно заниматься спортом.