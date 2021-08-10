В Ноябрьске возле жилой многоэтажки проваливается асфальт

Фото: «Злой Ноябрянин»

В Ноябрьске жильцы дома №26 по ул. Космонавтов обеспокоены его судьбой. Здание постепенно погружается под землю, о чем свидетельствуют фотографии, выложенные в городском паблике «Злой Ноябрянин». Рядом с фундаментом наблюдаются зловещие пустоты неизвестного происхождения, сообщает «Нур 24».

Увидев данное сообщение, земляки посоветовали женщине поскорее уходить оттуда, чтобы не быть проглоченной пучиной.

Фото: «Злой Ноябрянин»

Позже на жалобу отреагировала администрация Ноябрьска. Власти напомнила жильцам, что за провалы отвечает управляющая организация ООО «Статус 2».

- В дальнейшем для оперативного решения вопросов по обслуживанию общего имущества дома необходимо обращаться с заявлением по адресу: Энтузиастов, д. 41г, тел. 34-26-13. Также можно направить обращение по e-mail: Status-2@list.ru, - сообщили представители ведомства.