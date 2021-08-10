В Надыме открывается ресурсный центр поискового добровольчества

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

В Надыме готовятся к открытию Центра поискового добровольчества, на базе которого разместится местный отряд «Лиза Алерт». Здание, где уже полностью завершен ремонт, дооснащают необходимой мебелью и оборудованием. Добровольцы проводят там все свободное время и с нетерпением ожидают переезда.

Осмотрел Центр и глава региона Дмитрий Артюхов, посетивший город в ходе традиционной поездки.

- Когда пропадает человек, действовать нужно незамедлительно. У нас в регионе в силу климатических условий и расстояний поисковые операции проводить сложно. Поэтому спасателям необходима любая помощь. Рад, что наше добровольческое движение становится все более профессиональным и хорошо оснащенным, - сказал губернатор.

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

Основная задача Центра - это обучение добровольцев и специалистов оперативных служб поисковой работе, а также работа с детьми по основам безопасности жизнедеятельности. Отметим, что Центр активно сотрудничает с «Ямалспасом», поэтому его добровольцы привлекаются к поисковым операциям.

Хотя само учреждение расположено в Надыме, сотрудники будут выезжать на работу в другие города и районы. Обучаться поисковому делу смогут все желающие старше 18 лет.

По словам руководителя Центра Игоря Заборовского, несмотря на то что, центр откроется лишь в конце недели, проведено уже 57 выездных мероприятий, 20 из них по профилактике пропаж среди детей и подростков.