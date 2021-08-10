Продавая коляску, ноябрянка лишилась более 20 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенницы.

- Было установлено, что женщина выложила в интернете объявление о продаже коляски. Позже ей позвонила потенциальная покупательница, готовая сразу оплатить товар и оформить доставку через сайт, на котором опубликовано объявление. В ходе переписки ноябрянка получила ссылку на сайт, где было необходимо ввести реквизиты банковской карты и код, пришедший в смс-сообщении. Женщина была уверена, что получит деньги за коляску и автоматически оформит доставку. Однако вместо этого с ее счета списалась 21 тысяча рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступницу, обманувшую ноябрянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».