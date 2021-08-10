Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 августа 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 947.

Из общего числа болеющих 901 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 115 из них - в тяжелом состоянии, 39 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 519 человек.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 858. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 115 заражений COVID-19, за весь период - 38 089.

Выздоровели за последние сутки 129 человек, с начала пандемии - 42 730.

За последние сутки в России выявлена 21 378 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 537 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 491 288 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 729 человек, с начала пандемии - 5 788 710. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 166 441 человека.