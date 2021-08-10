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Общество10 августа 2021 11:35

В ноябрьских лесах появятся фотоловушки

Они будут выслеживать нарушителей
Марина Прохорова
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Фото: департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО

Фото: департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО

В ноябрьском лесничестве установят фотоловушки (цифровые автоматические камеры видеонаблюдения с датчиком движения «ФИЛИН»). Они появятся в местах, где привыкли отдыхать горожане: озера Светлое и Ханто, карьер «Милионник», а также по пути к Спорышевскому, Пограничному, Карамовскому и другим месторождениям.

Это необходимо для того, чтобы ловить нарушителей, оставляющих мусор, разводящих костры и вырубающих деревья. Кстати, места расположения камер будут меняться каждые три дня.

Отметим, что все фото и видеофайлы сразу же направляются на мобильный телефон начальника профильного отдела для оперативного реагирования. При выявлении нарушений материалы отправят в полицию.