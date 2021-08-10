Фото: администрация Тазовского района

Тазовские детские площадки прошли проверку на безопасность. Осматривали объекты общественники и представители «Народного контроля».

В первую очередь проверяющие обращали внимание на отсутствие повреждений и надежность конструкций. Все замечания оперативно передали в обслуживающую организацию, а ее сотрудники незамедлительно принялись устранять недочеты.

Так, на площадке по ул. Геофизиков закрепили ограждение. На ул. Калинина отремонтировали детскую горку, а на ул. Пристанской - качели. Возле средней школы заменили часть поврежденного ограждения и повесили новые баскетбольные сетки. А на площадке по ул. Заводской установили дополнительные скамейки.

- Работы на объектах продолжаются, впереди – покрасочные работы, замена неисправных элементов и демонтаж площадок, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в районной администрации.

После завершения всех работ общественники выйдут с повторным рейдом.