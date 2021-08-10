Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается расчистка жилых микрорайонов от брошенного транспорта. Список бесхозной техники формируется департаментом строительства и ЖКХ на основе обращения жителей.

- Процедура работы с такой техникой следующая: составляется предписание о необходимости перемещения. Далее совместно с ОГИБДД устанавливается хозяин, которому направляется заказное письмо с уведомлением. Если владелец авто не откликается - машину эвакуируют на штрафстоянку, где она находится месяц. Если владелец находится, то он может забрать технику, оплатив расходы за хранение, - рассказали в городской администрации.

Информацию о разукомплектованных авто можно направлять на адрес электронной почты: dsjkk@nur.yanao.ru.