В Салехарде продолжается обустройство самых больших в городе детских площадок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается обустройство трех детских площадок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, в мкр. Павлова уже забетонировано основание и началась установка малых архитектурных форм. После рабочие приступят к укладке безопасного резинового покрытия, обустройству тротуаров и подъездов, а также монтажу основного освещения. Для детей здесь предусмотрено множеством игровых комплексов от 2 до 14 лет, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Центральная часть площадки - большой игровой комплекс, стилизованный под средневековый замок. Также будет создана большая горка в виде сказочной совы, рядом с ней появятся качели «гнездо» и качалка для малышей «Лесной жук».

На площадке по ул. Совхозная идет подготовка грунта. В ближайшее время подрядчик приступит к обустройству тротуаров и подъездов возле игровой зоне. Здесь появится уникальный комплекс «Игровой планетарий», а также несколько видов качелей, каруселей и сеток для лазанья. Кроме того, для любителей спорта появится большая баскетбольная площадка.

А на самой большой детской площадке в городе - на пешеходной зоне улицы Ленина - уложили резиновое покрытие и установили малые архитектурные формы. Она рассчитана на разные возрастные категории. Там будут оборудованы три игровые башни с горками, двойные качели, круглые качели и два батута - круглый и прямоугольный. В составе площадки планируется установить несколько видов игровых комплексов: «Первооткрыватель», «Солярис» и «Сверхновая звезда».