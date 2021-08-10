Молодая гостья зарезала жителя Салехарда в его квартире Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Ямальского района. Девушка обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- Установлено, что преступление произошло в ночь с 4 на 5 августа в одной из городских квартир. В тот вечер обвиняемая пришла в гости к мужчине, где оба начали употреблять алкоголь. Затем между гостьей и хозяином произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница, вооружившись ножом и осколком стекла, ударила мужчина в шею не менее четырех раз. Он скончался на месте происшествия от полученных ранений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Позже выяснилось, что обвиняемая неоднократно судима за совершение преступлений против личности. Сейчас она находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.