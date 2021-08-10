Житель Нового Уренгоя купил у мошенника дорогой лодочный мотор Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1991 года рождения, ставший жертвой мошенников.

- Было установлено, что потерпевший нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже лодочного мотора. В ходе разговора с владельцем он узнал, что для отправки товара необходимо оплатить полную стоимость покупки в размере 92 тысяч рублей. Не подозревая, что общается с мошенником, новоуренгоец перевел указанную сумму на счет злоумышленника. После чего продавец перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянина. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».