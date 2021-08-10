В Надыме управляющая компания выплатит крупный штраф за нарушения на детской площадке Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура добилась наказания для управляющей компании, не следящей за состоянием детской площадки по ул. Рыжкова, 11.

- Установлено, что ООО «Надымское производственное предприятие», отвечающее за содержание многоквартирного дома, не занималось находящейся во дворе детской площадкой. На ее территории были выявлены крупные камни, частицы арматуры и выступающие бетонные основания малых архитектурных форм из-за отсутствия песка. Все это создавало реальную угрозу здоровья несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор внес руководителю общества представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.

Также управляющая организация и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф на общую сумму 150 тысяч рублей.