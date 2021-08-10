Жительница Иркутской области отправится в тюрьму за распространение закладок в Губкинском Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском осудили 32-летнюю жительницу Иркутской области, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Все началось в апреле 2021 года, когда женщина познакомилась в интернете с неким человеком, предложившим за вознаграждение продавать наркотики.

- Получив от него деньги на билеты и проживание, подсудимая прибыла сначала в Ноябрьск, а затем - в Губкинский, где, дождавшись информации о местонахождении тайника, забрала из него наркотик массой свыше 45 граммов. В последующем часть вещества женщина расфасовала и спрятала в виде закладок, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

При осмотре съемной квартиры обвиняемой были изъяты свертки в количестве 30 штук и один пакет с наркотиком, хранимые для дальнейшего сбыта.

С учетом того, что женщина уже отбывала наказание за тако же преступление, суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на семь лет.