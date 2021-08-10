Из-за недобросовестного подрядчика жильцы новостройки в Новом Уренгое живут с протекающей крышей

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети. Крыша дома по ул. Южная, 52А

В Новом Уренгое жильцы многоэтажки по ул. Южная, 52А добились внимания властей к своей проблемы. Люди жалуются на ужасное качество дома, несмотря на его недавнюю постройку.

- Вместе с коллегами выехал на адрес, чтобы встретиться с жильцами дома и вместе посмотреть все проблемные места. В доме течет крыша, а зимой промерзают стены. При этом многоэтажка находится на гарантийном обслуживании у застройщика, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети. Квартира на верхнем этаже.

Также он отметил, что данный подрядчик уже успел отличиться с не лучшей стороны. Подобные проблемы были у дома в мкр. Строителей, где последствия исправляются и по сей день. Также имеются вопросы по срокам строительства ЖК «Счастье». Есть вероятность, что застройщик не уложится в установленные сроки.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети. Сам дом.

В итоге власти приняли решение обследовать чердак и оказать жителям юридическую поддержку.

- Проблему с кровлей необходимо решать сейчас, поскольку впереди зима, - добавил градоначальник.

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