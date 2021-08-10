Глава Салехарда презентовал жителям проект будущего «Тундра-парка»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде прошло обсуждение проекта будущего экопарка, он же «Тундра-парк». Напоминаем, что за его обустройство проголосовали большинство горожан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- Дизайнеры предлагают интересные идеи, отражающие суть нашего колорита и уникальной природы. Например, входные группы стилизовать под переливы северного сияния и установить конструкцию, которая будет передавать звуки Севера. Построить детскую и спортивные площадки, зону для экстремальных видов спорта и обустроить экотропу, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Также в парке обязательно появится зона отдыха с беседками, качелями и площадками для мангалов. Кроме того, проектом предусмотрена смотровая площадка, холмы-лабиринты, территория для прогулок и дрессировки животных.

Благоустройство будет проходить в несколько этапов. В следующем году в парке появится освещение, велодорожки и экотропы.