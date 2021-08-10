В Лабытнанги организовали пункт сбора вещей для жильцов сгоревшего дома

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги организовали пункт сбора вещей для жильцов сгоревшего дома по ул. Гагарина, 41.

Только за один вечер удалось собрать десятки предметов первой необходимости: постельное белье и текстиль, посуду, одежду и бытовые товары. Первые вещи уже переданы погорельцам.

Также запрос на обустройство пункта приемки поступил и от неравнодушных жителей поселка Харп.

Отметим, что в Лабытнанги вещи принимают в управлении по труду и социальной защите населения по адресу: ул. Школьная, 32.Часы работы в будни - с 16:00 до 18:00, в субботу - с 10:00 до 16:00.

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