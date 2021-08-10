Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 августа 2021 года: диспансеризация переболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. На данный момент в регионе переболели уже 44 816 человек, при этом, после перенесенной инфекции, у большинства обострились различные заболевания. В связи с этим в Новоуренгойской ЦГБ началась диспансеризация населения, перенесшего COVID-19.По мнению врачей, это поможет выявить изменения в работе органов и систем, а также предотвратить развитие возможных осложнений. Обследование проводят специалисты отделение медицинской профилактики городской больницы.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 131 человека, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 816 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 934 ямальца, 114 находятся в тяжелом состоянии, 39 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 469 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 650 летальных исходов, выздоровел 5 769 981 человек.