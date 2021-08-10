Погода на Ямале на 10 августа: облачно и дожди

Погода на Ямале на 10 августа
Во вторник, 10 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днем +18, ночью +11. Ветер 36 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и небольшой дождь. Днем +16, ночью +12. Ветер 6-11 м/с.
Надым: облачно. Днем +16, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем +15, ночью +9. Ветер 6-11 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем +14, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +14, ночью +9. Ветер 5-9 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность и дождь. Днем +20, ночью +12. Ветер 3-8 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем +14, ночью +12. Ветер 6-11 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды Читайте на WWW.YAMAL.KP.RU: https://www.yamal.kp.ru/online/news/4393520/