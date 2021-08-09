В Лабытнанги на месте ночного пожара обнаружили тело пятого погибшего

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Лабытнанги на месте ночного пожара обнаружили тело еще одного погибшего, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО. Таким образом, количество жертв достигло пяти.

Напоминаем, что возгорание произошло во втором часу ночи. По предварительным данным, причиной этого стало неосторожное обращение с огнем. А по версии погорельцев, пожар начался из-за жильцов второго этажа, злоупотреблявших спиртным.

Также данным дело заинтересовались прокуратура и следственный комитет. Последний возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас всем погорельцам предоставлено временное жилье. Кроме того, пострадавшим выплатят компенсацию и помогут восстановить документы.