В Новом Уренгое подросток украл у матери 50 тысяч рублей

Новом Уренгое подросток украл у матери 50 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении подростка, укравшего крупную сумму денег у своей матери. Он обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

- Было установлено что, 14 июня 2021 года молодой человек, имея доступ к банковскому счету, принадлежащему его матери, тайно перевел на свой виртуальный QIWI кошелек 50 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следствие устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.