В Новом Уренгое началась диспансеризация населения, переболевшего коронавирусом

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ возобновилась диспансеризация населения, приостановленная в связи со сложной эпидситуацией. Сейчас основное внимание врачей направлено на людей, переболевших коронавирусом.

- Углубленная диспансеризация нацелена на выявление изменений в работе органов и систем, а также на предотвращение развития осложнений после перенесенного заболевания, - рассказали в медучреждении.

Обращаться необходимо в отделение медицинской профилактики городской больницы. До завершения ремонта оно находится на 4-м этаже поликлиники. Для более подробной информации можно звонить по номеру: 94-43-90.

Тщательное и всестороннее обследование позволит сделать выводы о состоянии здоровья человека, вовремя назначив курс реабилитации или лечения. При необходимости пациенту могут предложить лечение в стационаре.