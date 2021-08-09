Жительница Муравленко перевела мошеннику, пообещавшему купить у нее гараж, более 33 тысяч рублей

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она просто хотела продать гараж, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что женщина разместила в интернете объявление о продаже гаража. Через некоторое время ей позвонил покупатель, готовый сразу же перевести предоплату. Также мужчина сообщил, что знает способ, как избежать комиссии при переводе денег. Далее он убедил горожанку снять в банкомате более 33 тысяч рублей и перевести их на его номер телефона. Мошенник пообещал, что деньги будут возвращены по окончании всех банковских операций, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Не заподозрив обмана, женщина перевела указанную сумму, после чего собеседник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».