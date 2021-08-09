Новоуренгоец рискует угодить в тюрьму за многочисленные кражи одежды и гаджетов Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудят местного жителя 1991 года рождения, обвиняемого в многочисленных кражах. Все началось в ноябре 2020 года, когда директора магазинов по продаже спортивных товаров и бытовой техники написали заявления о краже товаров из торговых залов.

- Полицейские установили, что в течение месяца злоумышленник украл 15 наименований одежды из магазина по продаже спорттоваров на общую сумму 8 тысяч 400 рублей. Кроме этого, в числе его похищенных предметов оказались два ноутбука, компьютерная мышь, внешний диск и умные часы, которые он похитил из магазина по продаже бытовой техники, причинив ущерб на сумму 138 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

После задержания мужчину обвинили по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сейчас горожанин дожидается судебного заседания, ему грозит до двух лет тюрьмы.