У красноселькупской больницы появится новый корпус под хозяйственные нужды

Фото: правительство ЯНАО

В Красноселькупе завершается строительство административно-хозяйственного корпуса центральной районной больницы. Здание уже приобрело свой окончательный облик. Внутри завершена стяжка полов, проводятся косметические работы и монтаж электросетей.

- На объекте работают более 20 человек: плотники, сварщики, электрики и отделочники. Проводятся электромонтажные работы, ожидается приезд вентиляционщиков с оборудованием. Готовность второго этажа - 60%, в ближайшее время доведем до этих показателей и первый этаж, - рассказал представитель компании «Тюменьтел» Антон Хамитов.

Преображается и дворовая территория. Строители уже закончили монтаж бордюров и начали укладывать брусчатку.

Объект планируют сдать в конце года. На первом этаже разместятся прачечная и пищеблок, а на второй переедут сотрудники, отвечающие за административно-хозяйственное сопровождение больницы. Освободившиеся помещения передадут клинической лаборатории, которая сейчас располагается на арендуемых площадях.