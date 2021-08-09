Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 августа 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 816.

Из общего числа болеющих 934 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 114 из них - в тяжелом состоянии, 39 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 515 человек.

Также за сутки выявлено десять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 842. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 37 974.

Выздоровели за последние сутки 127 человек, с начала пандемии - 42 601.

За последние сутки в России выявлено 22 160 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 914 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 469 910 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 474 человека, с начала пандемии - 5 769 981. Также за сутки зафиксировано 769 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 165 650 человек.