Житель Муравленко отправится в тюрьму за многочисленную езду в пьяном виде Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Все началось в марте текущего года, когда сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, за рулем которого оказался 31-летний мужчина с признаками опьянения.

- В ходе проверки документов госавтоинспекторы установили, что муравленковец уже не первый раз водит машину в подобном состоянии. Кроме того, он уже подвергался административному наказанию за подобное нарушение, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем, изъяв транспортное средство.

Позже горожанина обвинили по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». А на прошедшем заседании суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения, а также лишил водительских прав на два года.