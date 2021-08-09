Прокуратура и следственный комитет заинтересовались ночным пожаром в Лабытнанги

Фото: прокуратура ЯНАО

Правоохранительные органы Ямала заинтересовались ночным пожаром в Лабытнанги.

Так, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов. Им предстоит установить причину пожара и дать юридическую оценку действиям должностных лиц, следящих за противопожарной безопасностью жилого дома.

Не осталась в стороне и местная прокуратура. Глава городского ведомства Дмитрий Морковкин также находится на месте трагедии, координируя действия оперативных служб.

- В настоящее время организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.