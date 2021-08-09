В ноябрьскую стоматологию поступило новое оборудование

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьскую городскую стоматологию доставили двадцать современных аппаратов. Большая часть из них предназначена для терапевтического отделения и зуботехнической лаборатории.

Отметим, что наиболее крупным приобретением стали две стоматологические установки. Кроме того, медики получили аппарат для литья зубных протезов, прибор для изготовления гипсовых моделей, муфельную печь для сушки стоматологической керамики, а также оборудование для стерилизации инструментов.

Оборудование уже установили в кабинетах и полностью настроили для работы. Принимать пациентов будет Римма Радько - врач-стоматолог-терапевт высшей категории и один из самых опытных специалистов в больнице.

- У новой установки гораздо больше функций, чем у ее предшественницы. Мы получили большой перечень нужных аппаратов: для лечения периодонтитов и пульпитов, для профессиональной чистки зубов. Все это поможет выполнять сложное лечение более качественно и быстро, - рассказала доктор.

Всего в ноябрьской стоматологии открыты десять кабинетов, в которых ежедневно проходят лечение около 200 пациентов.