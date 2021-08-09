Новоуренгойские врачи спасли пациентку с новообразованиями на стенке мочеточника

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В больнице Нового Уренгоя успешно выполнили сложную операцию. Речь идет об лазерной абляции или, проще говоря, удалении опухоли лазером.

Поступившая 49-летняя пациентка испытывала сильные боли, подобные почечной колике. При обследовании были обнаружены доброкачественные новообразования на стенке мочеточника. После этого урологи приняли решение о применении метода лазерной абляции.

- На счету новоуренгойских врачей это уже третья операция. Она уникальна тем, что новообразования - множественные, а локализованы они на стенке мочеточника, что является достаточно редким явлением, - рассказали в медучреждении.

Лазер для такого рода хирургических вмешательств врачи городской больницы стали использовать полгода назад. Он буквально «выпаривает» пораженный участок ткани. При чем метод минимально травматичный и снижает вероятность рецидива.

Операцию выполнил врач Аслан Хуранов, ассистировал ему Евгений Витютнев. Пациентка была выписана на пятые сутки.