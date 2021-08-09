Жители Лабытнанги благодарят молодого парня, который спас от огня целый дом во время ночного пожара

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги благодарят горожанина, которые предотвратил распространение огня на соседний дом во время ночного пожара. Соответствующий пост появился в местном паблике сегодня, 9 августа, в 8:30 утра. На данный момент он набрал уже почти 400 лайков.

- Хочу поблагодарить молодого человека по имени Артем, который принимал активное участие в помощи пожарным, не допустив распространение огня с горящего дома. Забравшись на кровлю здания, он, около полутора часов , поливал ее из обычного шланга, чтобы не допустить возгорания от пепла. Побольше бы таких людей! Думаю, жильцы дома №16 по ул. Ямальская меня поддержат, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слов автор приложил фото, на котором видно молодого парня, старательно поливающего крышу.

В комментариях лабытнангцы единогласно поблагодарили земляка за его помощь и неравнодушие. А некоторые даже пытаются узнать контакты Артема, чтобы лично выразит ему слова благодарности.