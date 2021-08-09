В Муравленко появятся более ста парковочных мест

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко продолжается ремонт дворов по ул. Пионерская 18, а также Муравленко, 9, 11 и 13. По словам главы города Елены Молдован, стимулом для перемен послужили многочисленные обращения и жалобы жителей на лужи, узкие проезды, отсутствие парковок и невзрачные детские площадки.

- К осени там появятся более ста асфальтированных парковочных мест, ливневка и, самое важное, новая современная детская площадка с безопасным покрытием, игровым оборудованием, озеленением и освещением по всему периметру, - добавила градоначальница.

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Кроме того, вдоль домов по ул. Пионерская, 18 и ул. Муравленко, 9 обустраивают новые тротуары, а внутриквартальные проезды расширят и заасфальтируют.

Отметим, что это пока часть большого проекта капремонта дворов. В 2022 году аналогичное комплексное обустройство продолжится.