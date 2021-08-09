В Новом Уренгое благоустраивают дворы по ул. Сибирская и в мкр. Дружба

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое началось благоустройство дворов по ул. Сибирская, 63 и в мкр. Дружба, жители которых напрямую обратились с этой просьбой к главе города Андрею Воронову.

- Прошлой осенью жители мкр. Дружба и Сибирской, 63 обратились с конкретными предложениями и идеями по благоустройству дворов. Как и обещал, этим летом начали там работы, - написал градоначальник в своих соцсетях

Так, на ул. Сибирской сейчас ремонтируют проезды. После демонтажа старых плит рабочие приступят к устройству щебеночного основания, а затем и к укладке асфальта.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В мкр. Дружба идет обустройство участка за домом №2/9. Сейчас рабочие заняты отсыпкой земли. Позже на территории обустроят водоотведение, положат асфальт, сделают парковку, освещение, установят скамейки и урны. Также предусмотрено дополнительное озеленение.

Благоустройство дворов завершится этой осенью.