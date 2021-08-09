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Общество9 августа 2021 7:11

Прокуратура Нового Уренгоя организовала проверку по факты взрыва газа на ул. Молодежная

ЧП произошло 7 августа во втором часу дня
Марина Прохорова
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Прокуратура Нового Уренгоя организовала проверку по факты взрыва газа по ул. Молодежная

Прокуратура Нового Уренгоя организовала проверку по факты взрыва газа по ул. Молодежная

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя организовала проверку по факты взрыва газа в одной из квартир по ул. Молодежная, 7Г.

Напоминаем, что ЧП произошло 7 августа во тором часу дня. Взрывная волна выбила окно квартиры на третьем этаже и частично разрушила стену. В результате произошедшего пострадал 38-летний мужчина - хозяин жилища. Кстати, именно он и устроил взрыв, повернув ручку газа.

- Прокуратура оценит соблюдение законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также своевременность и эффективность действий должностных лиц по муниципальному жилищному контролю, - рассказали в ведомстве.

Точная причина взрыва будет установлена после получения результатов исследования. Также по итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.