В Муравленко строят ЗАГС в стиле русской усадьбы

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравлено продолжаются работы по благоустройству, включающие строительство новых объектов. Так, сейчас в города возводится здание ЗАГСа. Его фасад, выполненный в стиле русской усадьбы, будет иметь пастельный оттенок.

- Строители уже закончили кровельные работы, сейчас завершается установка оконных и витражных блоков. Почти готовы наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. Рабочие начали прокладывать электросети, монтировать вентиляцию и выполнять внутреннюю отделку, - рассказала глава города Елена Молдован.

Также она добавила, что проектом внутри здания предусмотрены интересные интерьеры, как нельзя лучше создающие атмосферу торжества. Но какие именно - пока не разглашается. Это должно стать сюрпризом.

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