Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 августа 2021 года: за сутки скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже 34 человека, а за последние судки - пять. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 685 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 928 жителей, 115 находятся в тяжелом состоянии, 40 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 человек.