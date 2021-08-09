Погода на Ямале на 9 августа: переменная облачность

Погода на Ямале на 9 августа. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 9 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +18, ночью +11. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: облачно, утром - дождь. Днем +20, ночью +14. Ветер 5-11 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 7-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +19, ночью +13. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +20, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +20, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днем +19, ночью +12. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: облачно, утром - небольшой дождь. Днем +20, ночью +14. Ветер 6-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.