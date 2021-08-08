В салехардском приюте для животных просят о помощи

Понадобится любая помощь Фото: Мария Толстихина

В Салехарде призывают неравнодушных людей помочь прокормить постояльцев приюта для животных. Каждый может передать в учреждение корм или деньги, сообщили волонтеры на своей официальной страничке во «ВКонтакте».

Привезти в приют можно также гостинцы для кошек и собак: продукты, ошейники, длинные поводки для прогулок, пеленки, старые покрывала, ненужный коврик, средства для и т.д.

- Мы постоянно собираем средства на закупку корма и продуктов. На передержках фонда много, очень много подопечных. Мы только успеваем открывать мешки с кормом, ежедневно варим десятки литров каши. Аппетиты у наших усатых-хвостатых хороши, и это здорово! Значит, животные здоровы и благополучны!, - заключили зоозащитники.