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Дом. Семья8 августа 2021 18:00

В Салехарде три лисицы поселились в приюте

Мария Толстихина
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Такой вот черныш теперь живет в приюте

Такой вот черныш теперь живет в приюте

Фото: соцсети

В приюте для животных Салехарда поселились две черные и одна белая лисицы. Зверей обнаружили волонтеры. Животные не были приспособлены к жизни в дикой природе. Лисиц поместили в отдельные клетки. В настоящее время их приучают к нахождению в приюте.

Глава города Алексей Титовский седьмого августа поделился фотографиями новых обитателей приюта, добавив, что черная лиса является символом окружной столицы. Специалисты поставили животным все необходимые прививки и взяли у них анализы. Зверей планируют оставить в приюте на постоянной основе.