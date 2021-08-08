В Салехарде три лисицы поселились в приюте

Такой вот черныш теперь живет в приюте Фото: соцсети

В приюте для животных Салехарда поселились две черные и одна белая лисицы. Зверей обнаружили волонтеры. Животные не были приспособлены к жизни в дикой природе. Лисиц поместили в отдельные клетки. В настоящее время их приучают к нахождению в приюте.

Глава города Алексей Титовский седьмого августа поделился фотографиями новых обитателей приюта, добавив, что черная лиса является символом окружной столицы. Специалисты поставили животным все необходимые прививки и взяли у них анализы. Зверей планируют оставить в приюте на постоянной основе.