Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 августа 2021 года увеличилось на 132 человека

зафиксировано сразу 5 летальных исходов Фото: Мария Толстихина

За последние сутки в ЯНАО выявили еще 132 новых случая коронавируса - 15 из них среди вахтовиков, 117 - среди жителей округа. За весь период в округе заболели более 44,5 тысяч человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО на 8 августа, в регионе зафиксировано сразу 5 летальных исходов. С начала пандемии коронавирус унес жизнь 511 северян.

За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 человек.