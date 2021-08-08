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Общество8 августа 2021 6:31

Погода в ЯНАО на 8 августа 2021 года: возможны дожди и грозы

Переменная облачность
Мария Толстихина
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Возможен туман

Возможен туман

Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня 8 августа на Ямале переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла и даже туман. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью достигнет +10…+15 градусов, а днём +19…+24, местами до +29.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.