Погода в ЯНАО на 8 августа 2021 года: возможны дожди и грозы

Возможен туман Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня 8 августа на Ямале переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла и даже туман. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью достигнет +10…+15 градусов, а днём +19…+24, местами до +29.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.