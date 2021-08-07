Безработные надымчане могут освоить новые профессии

Фото: администрация Надыма и Надымского района

Безработные жители Надымского района могут освоить новые специальности в местном колледже. Учреждение является участником федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В колледже организованно профессиональное обучение отдельных категорий граждан по двум компетенциям WordSkills Russia: «Охрана труда» и «Медицинский и социальный уход».

Пройти обучение могут граждане, находящиеся в поисках работы и стоящие на учете в Центре занятости, лица в возрасте от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Участники программы смогут изучить теоретическую базу по выбранным направлениям, освоить практические навыки компетенций в современных мастерских колледжа, а также повысить свою квалификацию, став востребованными специалистами на рынке труда. Записаться на обучение можно по ссылке.